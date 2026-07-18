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"Перелом" на фронте? Нет, это у Запада облом. Россия становится все сильнее

"Перелом" на фронте? Нет, это у Запада облом. Россия становится все сильнее

Попытки Запада заставить Россию капитулировать привели лишь к эскалации ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> В свое время Дональд Трамп обещал положить конец тому, что сам называл "войной Байдена" на Украине, в течение 24 часов после вступления в должность во второй раз.

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