Врач назвала способ защититься от жары

Врач Шарапова призвала носить светлую одежду во время жары В жаркую погоду не рекомендуется долгое время находиться под открытым солнцем, предупредила в разговоре с «Вечерней Москвой» главный врач Клинической больницы имени Виноградова, профессор Ольга Шарапова.
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