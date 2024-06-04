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Врач назвала способ защититься от жары

Врач назвала способ защититься от жары

Врач Шарапова призвала носить светлую одежду во время жары В жаркую погоду не рекомендуется долгое время находиться под открытым солнцем, предупредила в разговоре с «Вечерней Москвой» главный врач Клинической больницы имени Виноградова, профессор Ольга Шарапова.

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