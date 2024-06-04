Врач назвала способ защититься от жары

Врач Шарапова призвала носить светлую одежду во время жары В жаркую погоду не рекомендуется долгое время находиться под открытым солнцем, предупредила в разговоре с «Вечерней Москвой» главный врач Клинической больницы имени Виноградова, профессор Ольга Шарапова.