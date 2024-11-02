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Правительство РФ может простимулировать импорт сливочного масла для снижения его стоимости

Россия может временно отменить пошлины на импорт сливочного масла, чтобы снизить его стоимость. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, связанные с министерством сельского хозяйства и Евразийской экономической комиссией.

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