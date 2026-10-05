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Газета.ру

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Минобороны Литвы заказало мобильную игру "Балтийская линия обороны"

Минобороны Литвы заказало мобильную игру "Балтийская линия обороны"

Министерство обороны Литвы заказало мобильную игру «Балтийская линия обороны» за почти €25 тысяч. Об этом сообщает LRT.

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