Топ-менеджер "МегаФона" Александр Джакония дал советы по уходу за смартфоном

Полная разрядка смартфона приведет к преждевременному старению батареи, заявил газете "Известия" руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "МегаФона" Александр Джакония.
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