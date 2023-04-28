Skoda придётся прекратить выпуск Fabia или поднять цену сразу на 5000 евро. Но это сразу снизит привлекательность автомобиля

Skoda заявила, что ей придется прекратить выпуск Fabia в 2025 году, через четыре года после дебюта текущего поколения, когда должны вступить в силу нормы выбросов Евро-7, поскольку необходимые модификации сделали бы автомобиль слишком дорогим.
Skoda заявила, что ей придется прекратить выпуск Fabia в 2025 году, через четыре года после дебюта текущего поколения, когда должны вступить в силу нормы выбросов Евро-7, поскольку необходимые модификации сделали бы автомобиль слишком дорогим.
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