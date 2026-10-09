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Суд в Латвии вернул на пересмотр дело Елены Крейле о российских флагах

Суд в Латвии вернул на пересмотр дело Елены Крейле о российских флагах

Верховный суд Латвии отменил приговор Елене Крейле, ранее осужденной на три года лишения свободы за размещение в окнах своего дома российской и советской символики .

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