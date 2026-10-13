Экс-глава района под Новосибирском обвинен в хищении 1,1 млн рублей

Бывшего главу Колыванского района Новосибирской области заключили под стражу до 8 декабря по делу о завышении стоимости жилого дома при покупке в 2020 году, что принесло ему более 1,1 миллиона рублей.
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