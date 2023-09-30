США не откажутся от помощи Киеву из-за риска эскалации с Россией

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 29 сентября сообщил, что Вашингтон учитывает опасность эскалации с Москвой из-за поддержки Украины, но не считает нужным прекращать из-за этого оказание военной помощи Киеву.
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