Закон, порядок, государство

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"Три раза взорвалось, дым валит": серьёзный пожар на складе во Владивостоке - подробности

"Три раза взорвалось, дым валит": серьёзный пожар на складе во Владивостоке - подробности

Серьёзный пожар произошёл на одном из складов во Владивостоке. Как сообщили в telegram — канале primamedia (18+), в сгоревших складах не было автоматической сигнализации — пожарные.

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