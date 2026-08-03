🍜 В детских садах Сак снова будет горячее питание Учреждения постепенно возвращаются в штатный режим (с организацией питания).
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🍜 В детских садах Сак снова будет горячее питание Учреждения постепенно возвращаются в штатный режим (с организацией питания).