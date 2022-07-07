Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовью зовут (******)
    Упыри.В Минпромторге на...
  • Наталья Кутах
    Когда коту нечего делать, он лижет ЯЙЦА! Что у ЛДПР это главный вопрос??????Песков заявил, чт...
  • Сергей Саенко
    А сколько ещё этих пособников будет? И не сосчитать. Ведь это окраина, здесь все наоборот.Второй житель Нов...

В Роспотребнадзоре допустили подъем заболеваемости коронавирусом

В Роспотребнадзоре допустили подъем заболеваемости коронавирусом

Некоторое увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией допускается в Российской Федерации. Об этом предупредил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх