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Газета.ру

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Онищенко призвал не сокращать рабочий день россиян в жаркую погоду

Онищенко призвал не сокращать рабочий день россиян в жаркую погоду

Во время жары сокращать рабочий день не нужно, особенно в Москве – большинство граждан трудятся в офисах, где есть кондиционеры, а добираются до места работы в метро, заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

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