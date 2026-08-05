Онищенко призвал не сокращать рабочий день россиян в жаркую погоду

Во время жары сокращать рабочий день не нужно, особенно в Москве – большинство граждан трудятся в офисах, где есть кондиционеры, а добираются до места работы в метро, заявил академик РАН Геннадий Онищенко.
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