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Вайкуле рассказала, почему Пугачева выглядит так плохо

Вайкуле рассказала, почему Пугачева выглядит так плохо

Артистка Лайма Вайкуле отрицает слухи о плохом состоянии своей близкой подруги, Аллы Пугачевой. В последнее время в СМИ появились фотографии Примадонны, на которых она выглядела не в лучшем свете, что вызвало беспокойство публики.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Ну а я вот интересуюся, когда эти личины тут мелькать перестанут ? Уж поташнивает от них.😜
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16 час.

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