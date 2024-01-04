Вайкуле рассказала, почему Пугачева выглядит так плохо

Артистка Лайма Вайкуле отрицает слухи о плохом состоянии своей близкой подруги, Аллы Пугачевой. В последнее время в СМИ появились фотографии Примадонны, на которых она выглядела не в лучшем свете, что вызвало беспокойство публики.