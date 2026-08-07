Мишустин напомнил коллегам по ЕАЭС об условии допуска продукции на российские маркетплейсы

Наша страна заинтересована в интеграционных проектах с членами Евразийского экономического союза. Об этом на встрече участников Евразийского межправительственного совета с президентом Киргизии Садыром Жапаровым заявил российский премьер.
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