НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТВЦ

1 подписчик

Мишустин напомнил коллегам по ЕАЭС об условии допуска продукции на российские маркетплейсы

Мишустин напомнил коллегам по ЕАЭС об условии допуска продукции на российские маркетплейсы

Наша страна заинтересована в интеграционных проектах с членами Евразийского экономического союза. Об этом на встрече участников Евразийского межправительственного совета с президентом Киргизии Садыром Жапаровым заявил российский премьер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии