Экс-глава "Локомотива" Наумов назвал травму Головина потерей для сборной России

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов, говоря о том, что полузащитник сборной России Александр Головин не сыграет с командами Камеруна и Кении, назвал его сильнейшим игроком в российском составе.
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