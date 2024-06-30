На срочную службу в Ростов-на-Дону отбыли 40 севастопольцев, 30 июня сообщает телеканал «СТВ». Сначала призывники будут направлены в учебный центр, где они пройдут обучение по военно-учетным специальностям Воздушно-космических сил, а после продолжат военную службу в воинских частях на территории Южного военного округа в соответствии с полученной специальностью.
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