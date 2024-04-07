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Не только о футболе

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«Байер» в 3 очках от титула, провал «Баварии», «Атлетик» взял Кубок Испании, 3 ассиста Кучерова и дубль Малкина, Юран сгорел от судейства, ЭСК за Карасева, задержан глава «Телеспорта» и другие новости

«Байер» в 3 очках от титула, провал «Баварии», «Атлетик» взял Кубок Испании, 3 ассиста Кучерова и дубль Малкина, Юран сгорел от судейства, ЭСК за Карасева, задержан глава «Телеспорта» и другие новости

1. В Мир РПЛ «Краснодар» сыграл 4:3 с «Пари НН», «Ростов» поделил очки с «Сочи», а «Крылья» победили впервые за 5 матчей, обыграв «Урал» – 2:1.

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