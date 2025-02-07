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Царьград

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ГК "ВИС" показала стройку четвёртого моста в Новосибирске с высоты птичьего полёта

ГК "ВИС" показала стройку четвёртого моста в Новосибирске с высоты птичьего полёта

Готовность большинства объектов, связанных с мостовой концессией, превышает 90%.Концессионер строительства четвёртого моста в Новосибирске сообщил о ходе работ на переправе и показал стройку с высоты птичьего полёта.

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