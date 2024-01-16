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  • Natalija Osminina
    Главное, пропадет СТАНДАРТ. Никто не будет знать, сколько стоит кусок хлеба- один грамм золота, или 1 кг.  Ведь, рань...Первый канал дост...
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Политолог: Белоруссию ожидает второй тяжёлый год – как в 2020

Политолог: Белоруссию ожидает второй тяжёлый год – как в 2020

Политнавигатор Не сумев справиться с Россией, антироссийские лимитрофы Восточной Европы переключат свои усилия на Белоруссию, и попытаются свергнуть её президента Александра Лукашенко.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Дай Бог батьке сил и мудрости🙏
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5 час.
Natalija Osminina
Выборы президента Белоруссии - 25 февраля 2024 года. Враг не пройдет!
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4 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Украину развалили за 5-ть миллиардов долларов скорменных украинским грантоедам. Сколько уже скормили белорусским грантоедам?
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20 мин.

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