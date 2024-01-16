Политнавигатор Не сумев справиться с Россией, антироссийские лимитрофы Восточной Европы переключат свои усилия на Белоруссию, и попытаются свергнуть её президента Александра Лукашенко.
Политолог: Белоруссию ожидает второй тяжёлый год – как в 2020
Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Дай Бог батьке сил и мудрости🙏
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5 час.
Natalija Osminina
Выборы президента Белоруссии - 25 февраля 2024 года. Враг не пройдет!
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4 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Украину развалили за 5-ть миллиардов долларов скорменных украинским грантоедам. Сколько уже скормили белорусским грантоедам?
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20 мин.
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