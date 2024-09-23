Нефть из Казахстана помогла экономики Германии, — Олаф Шольц Ирэн ОрлонскаяВ понедельник на казахско-немецком экономическом форуме канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что поставки нефти из Казахстана сыграли ключевую роль в поддержке экономики Германии после того, как страна прекратила закупки этого ресурса у России.
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