Jill Biden: Pentagon to invest $500M annually into women's health research

First lady Jill Biden has announced that the Pentagon is committing more than $500 million annually for research into women's health, as the Biden administration has prioritized improving the lives of women.
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