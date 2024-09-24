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Jill Biden: Pentagon to invest $500M annually into women's health research

Jill Biden: Pentagon to invest $500M annually into women's health research

First lady Jill Biden has announced that the Pentagon is committing more than $500 million annually for research into women's health, as the Biden administration has prioritized improving the lives of women.

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