Тель-Авив возмущён приездом ХАМАС в Москву? Шта? А с чего бы это? Мы же не возмущались вашей помощи украинским нацистам

Сергей Ипатов

Если есть паспорта израильцев, найденные на полях боев на территории Украины, может быть пленные, оружие, боеприпасы, другие свидетельства, указывающие на прямое участие Израиля на стороне Украины, самое время предъявить их. И не втихую, кулуарно, а в публичном поле, включая площадки ООН. Ну, или предварительно жестко предупредить, что, если они резко не притормозят в атаке, все это будет пущено в ход и с самыми серьёзными для них последствиями. Покажите им пару не самых сильных таких свидетельств, они скорее всего, посмеются, а вот после этого можно уже публично выходить с более сильными доказательствами