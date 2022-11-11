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Полковник Макгрегор раскрыл карты: США и Украина водят всех за нос, создавая иллюзию переговоров

Полковник Макгрегор раскрыл карты: США и Украина водят всех за нос, создавая иллюзию переговоров

Выдвинутые недавно условия украинского президента Владимира Зеленского о переговорах с Россией на самом же деле призваны «убить» процесс мирного урегулирования конфликта, считает т бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

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