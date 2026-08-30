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Регионы России

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Запущен космический телескоп NASA Nancy Grace Roman на ракете SpaceX Falcon Heavy

Запущен космический телескоп NASA Nancy Grace Roman на ракете SpaceX Falcon Heavy

Космический телескоп Nancy Grace Roman был успешно выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon Heavy с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

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