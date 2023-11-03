Следователя, занимавшегося ранее делом политика Платошкина, обвинили в финансовом преступлении

Сотрудник Следственного комитета РФ полковник Александр Избенко известен своим участием в расследованиях стрельбы в казанской гимназии, взрыва пассажирского лайнера над Синайским полуостровом, обвинений против лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина и других резонансных дел.