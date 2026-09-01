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ФедералПресс

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Россия запустила альтернативу Ормузскому проливу, пока США смеялись над этой идеей

Россия запустила альтернативу Ормузскому проливу, пока США смеялись над этой идеей

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. В середине августа 2026 года, когда заголовки мировых СМИ были посвящены разрастающемуся кризису, связанному с закрытием Ормузского пролива и частичным закрытием Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море, совершенно незаметно был открыт новый морской маршрут, полностью принадлежащий России и управляемый ею же.

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