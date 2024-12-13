ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт войск Украины

ВС РФ разбили наблюдательный пункт войск Украины в Херсонской области, передает RT.После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету, а артиллеристы развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы.
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