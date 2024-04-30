Mash: стримершу Busya18plus проверят на предмет дискредитации ВС РФ

Краснодарская полиция проверит стримершу из Донецка Ольгу Касьяненко, известную в сети под псевдонимом Busya18plus, на предмет разжигания межнациональной ненависти и дискредитации вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии