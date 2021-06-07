Летний сезон гонок начался с победы уссурийских мотокроссменов

Летний сезон гонок начался с победы уссурийских мотокроссменов

Уссурийские спортсмены во второй раз стали призерами кубка Приморского края по мотокроссу. Среди спортсменов Дальнего Востока уссурийцы стали лучшими в двух номинациях, сообщает ИА UssurMedia.

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