Visa Cash App RB представила машину VCARB 01 в ливрее Toro Rosso

Visa Cash App RB представила машину VCARB 01 в ливрее Toro RossoVisa Cash App RBМладшая команда Red Bull, которая с 2024 года называется Visa Cash App RB, представила гоночную машину на предстоящий сезон в Формуле 1.
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