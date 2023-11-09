«Ответить нечего»: почему в Белом доме заявили о вере Джо Байдена в успех Украины

«Блажен, кто верует» — так глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление представителя Белого дома о том, что Джо Байден продолжает верить в возможность Киева вернуть потерянные территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии