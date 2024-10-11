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Куда криптохомяк ведет петербуржцев

Куда криптохомяк ведет петербуржцев

Шумиха вокруг Hamster Kombat вызвала волну интереса к криптовалютам в Северной столице. После того как схлынул ажиотаж и всевозможные спекуляции вокруг игры-кликера Hamster Kombat, а ее поклонники после обещанного добавление токена на криптобиржу и начала торгов осознали, что им придется распрощаться с мечтой о миллионных доходах, у многих людей начал возвращаться интерес к другим современным и высокотехнологичным способам вложения денег.

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