Куда криптохомяк ведет петербуржцев

Шумиха вокруг Hamster Kombat вызвала волну интереса к криптовалютам в Северной столице. После того как схлынул ажиотаж и всевозможные спекуляции вокруг игры-кликера Hamster Kombat, а ее поклонники после обещанного добавление токена на криптобиржу и начала торгов осознали, что им придется распрощаться с мечтой о миллионных доходах, у многих людей начал возвращаться интерес к другим современным и высокотехнологичным способам вложения денег.