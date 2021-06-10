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«Обсуждает там чьи-то трусы»: Андрей Петров обвинил Ксению Бородину в лицемерии

«Обсуждает там чьи-то трусы»: Андрей Петров обвинил Ксению Бородину в лицемерии

Эпатажный блогер раскритиковал ведущую из-за ее провокационных высказываний.Смотрите также:«Хайп на грани мерзости»: Бородина отказывается покупать вещи, если их рекламируют модели с растительностью на теле«Эскортом занималась, все что можно употребив»: Дана Борисова откровенно рассказала о сексе за деньгиГолые и не смешные: эскортниц из бывшего СНГ взяли под стражу за позирование «ню»«Дайте мне время»: Бородина намекает на развод с мужем«Будет нормальная семья»: Зудина впервые заговорила о родне несостоявшейся невестки .

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