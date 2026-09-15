БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Так кто сильнейшая армия арабского Востока? Хуситы взяли под контроль все Красное море

Так кто сильнейшая армия арабского Востока? Хуситы взяли под контроль все Красное море

«Ансар Аллах» молниеносно разгромили Саудовскую Аравию Константин Ольшанский Фото: ZumaTASS Хуситы провело беспрецедентную по масштабу и тактической эффективности наступательную операцию на юго-западе страны.

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