Так кто сильнейшая армия арабского Востока? Хуситы взяли под контроль все Красное море

«Ансар Аллах» молниеносно разгромили Саудовскую Аравию Константин Ольшанский Фото: ZumaTASS Хуситы провело беспрецедентную по масштабу и тактической эффективности наступательную операцию на юго-западе страны.
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