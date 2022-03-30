Массовые облавы на автомобилистов пройдут на дорогах Приморья в конце марта

Массовые облавы на автомобилистов пройдут на дорогах Приморья в конце марта

В Приморье с 30 по 31 марта ГИБДД усилит рейды по предупреждению грубых нарушений Правил дорожного движения.

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