В Кургане на неделю перекроют улицу Советскую из-за ремонта колодца

В Кургане на улице Советской будет временно перекрыто автомобильное движение. Соответствующие ограничения начнут действовать с 09:00 12 сентября и продлятся до конца суток 18 сентября, уточнили в ресурсоснабжающей организации «Водный Союз».
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