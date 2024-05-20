Легитимность Зеленского все

в стране 404 не считается что Зеленский не легитивный !это как обычно у них ДРУГОЕ!

Светлана Коваленкова

А нам что от этого? Он как сидел в бункере так и сидит!И идиоты как ездили так и ездят! Это мы все хотим по закону, а они на это положили!