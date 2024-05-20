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Легитимность Зеленского все

Легитимность Зеленского все

С 20 мая на Украина власть Зеленского утеряла любую юридическую легитимность и Украина теперь уже и официально нацистская диктатура, где власть захвачена бандой нацистов во главе с нелегитимным кокаиновым фюрером.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
в стране 404 не считается что Зеленский не  легитивный !это как обычно  у них ДРУГОЕ!
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18 час.
Светлана Коваленкова
А нам что от этого? Он как сидел в бункере так и сидит!И идиоты как ездили так и ездят! Это мы все хотим по закону, а они на это положили!
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18 час.

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