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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ян – о Двалишвили: «Ожидаем от него хватания за шорты. Вот эти шутки заднеприводные, целования Шона О’Мэлли»

Петр Ян прокомментировал предстоящий бой с Мерабом Двалишвили . Ян : «Что мы можем ожидать от него? Хватания за шорты.

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