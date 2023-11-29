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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Липницкая о первых тренировках у Левковец: «Я все время со своего круга давала деру и уходила к ней на середину. Мне всегда казалось, что она очень красивая»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире тренировалась у Елены Левковец в Екатеринбурге. «Нас было очень много, человек, мне кажется, 200-300 набрали.

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