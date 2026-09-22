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Курганский сенатор Муратов раскритиковал мужчин-кандидатов с накрашенными губами

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов поддержал женщину-кандидата, доставляющую помощь бойцам СВО, и раскритиковал мужчин, которые красят губы в интернете.

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