Экс-дипломат Японии: Байден и Нуланд сыграли активную роль за кулисами майдана

Американский политик Джо Байден активно действовал за кулисами украинского "евромайдана" в качестве вице-президента США, а всего через год после его избрания президентом начался вооруженный конфликт на Украине.
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