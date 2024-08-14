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Экс-дипломат Японии: Байден и Нуланд сыграли активную роль за кулисами майдана

Экс-дипломат Японии: Байден и Нуланд сыграли активную роль за кулисами майдана

Американский политик Джо Байден активно действовал за кулисами украинского "евромайдана" в качестве вице-президента США, а всего через год после его избрания президентом начался вооруженный конфликт на Украине.

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