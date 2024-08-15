Steak Lovers
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Steak Lovers

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Гениальный рецепт баклажанов: шинкуем соломкой и тушим с секретным соусом

Гениальный рецепт баклажанов: шинкуем соломкой и тушим с секретным соусом

Баклажаны могут стать настоящим кулинарным шедевром, если их правильно приготовить. Вместо банальной жарки пластинками с чесноком баклажаны намного вкуснее будет превратить в своего рода овощные спагетти с особым соусом.

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Комментарии
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Виктор zz
И что тут гениального? Только заголовок, чтобы привлечь больше читателей! И на фото баклажаны порезаны вовсе не кубиками.
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