Гениальный рецепт баклажанов: шинкуем соломкой и тушим с секретным соусом

Баклажаны могут стать настоящим кулинарным шедевром, если их правильно приготовить. Вместо банальной жарки пластинками с чесноком баклажаны намного вкуснее будет превратить в своего рода овощные спагетти с особым соусом.
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