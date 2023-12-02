В водохранилищах Крыма к началу зимы собралось 170 миллионов кубометров воды

Запас питьевой воды на Крымском полуострове увеличивается. Приток воды в водохранилища естественного стока за ноябрь составил: Белогорское – более 14 миллионов кубометров, Симферопольское и Счастливое – более четырёх, Чернореченское – около 17 миллионов, Партизанское — более 10 миллионов кубометров воды.