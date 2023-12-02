ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

621 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила пригарина
    " Весело" О чем еще этот "умник" хитрожопый договорился? Я понимаю, что Зеленскому плевать, ему там не жить. А мы что...Сын Сороса догово...
  • Мария Калинина
    В Крыму ничего не производят,только тратятЧиновница подарил...
  • Анатолий Ишимбаев
    Помню,при СССР они были!Госдума приняла з...

В водохранилищах Крыма к началу зимы собралось 170 миллионов кубометров воды

В водохранилищах Крыма к началу зимы собралось 170 миллионов кубометров воды

Запас питьевой воды на Крымском полуострове увеличивается. Приток воды в водохранилища естественного стока за ноябрь составил: Белогорское – более 14 миллионов кубометров, Симферопольское и Счастливое – более четырёх, Чернореченское – около 17 миллионов, Партизанское — более 10 миллионов кубометров воды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх