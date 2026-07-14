Холанд потратил $10 тыс. на ковбойские сувениры в США

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд потратил $10 тыс. в магазине одежды и сувениров. Как сообщает TMZ, главным приобретением самого Холанда стали чучело енота с бутылкой алкоголя ($750) и две белки, одна из них — в шляпе шерифа ($450 каждая).
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