Хоть в горы, хоть в разведку: людей с этой чертой характера считают самыми преданными друзьями

Каким должен быть настоящий друг? У каждого будет свой ответ на этот вопрос, но наверняка его охарактеризуют как доброго, преданного и искреннего человека, который всегда готов выслушать и прийти на помощь.
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