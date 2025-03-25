Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ х. Черкесовский с 10.00 до 17.00 по следующим адресам : Ул.
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Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ х. Черкесовский с 10.00 до 17.00 по следующим адресам : Ул.