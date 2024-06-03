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Генерал Бондарев раскрыл, когда Россия применит тактическое ядерное оружие

Генерал Бондарев раскрыл, когда Россия применит тактическое ядерное оружие

Первый заместитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ, генерал-полковник Виктор Бондарев раскрыл, когда Россия применит тактическое ядерное оружие.

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Комментарии
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александр муравьев
И это всё. А какой анонс. Удаляю это СМИ. Говно.
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