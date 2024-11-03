Удешевление конфликта

Борис Джерелиевский 2 ноября 2024 г., 15:44 НАТО вновь рассматривает возможность перехода к партизанской войне на Украине Bloomberg пишет, что на Банковой «усиливается чувство уныния по поводу хода войны».
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