Детектор коронавируса становится реальностью в России

Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, способную выявлять коронавирус на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации инфекции.
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