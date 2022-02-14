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Детектор коронавируса становится реальностью в России

Детектор коронавируса становится реальностью в России

Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, способную выявлять коронавирус на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации инфекции.

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